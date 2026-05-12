В Каменске-Уральском осудили организаторов фиктивных браков для мигрантов

В Каменске-Уральском суд вынес приговор организаторам фиктивных браков. На скамье подсудимых оказались гражданин Таджикистана Мирамин Мирзоев и местная жительница Татьяна Пшеницына. Их признали виновными по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная организованной группой». Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выяснилось, что Мирзоев среди своих соотечественников искал тех, кто хочет получить разрешение на временное проживание в России. В свою очередь, Пшеницына находила женщин, готовых за плату вступить в брак без намерения создавать семью. Через ЗАГС сообщники провели пять таких союзов.

- При вынесении приговора суд учел положительные характеристики подсудимых, а также частичное признание ими своей вины, - уточнили в региональных судах.

При этом Пшеницына уже имела непогашенную судимость за фиктивную постановку на учет иностранцев. С учетом этого факта ее приговорили к двум с половиной годам лишения свободы и назначили штраф в размере 15 тысяч рублей. Мирзоев получил три года лишения свободы. На оглашение приговора он не явился. Мужчину объявили в розыск.