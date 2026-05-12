Экономист Наталья Зубаревич рассказала, как выживают екатеринбургские девелоперы

На форуме озвучили, как выживают девелоперы Екатеринбурга и Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге и Свердловской области демонстрируют честные данные по рынку ввода недвижимости. Об этом рассказала экономист Наталья Зубаревич на полях форума, передает информагентство ЕАН.

- В прошлом году у нас индивидуальное жилищное строительство и дачи дали без малого 60% всего ввода. Вы же понимаете, что все нажитое непосильным трудом за предыдущие годы можно оформить и легализовать в любой год, когда региону необходимо отчитаться. У вас честный рынок, нормальный. Поэтому девелоперам очень сильно придется крутиться, - говорит Наталья Зубаревич.

Эксперт отметила, что прозрачность рынка позволяет застройщикам выжить на рынке.

Кроме того, Наталья Зубаревич выделила Свердловскую и Челябинскую область по критерию расходов на соцполитику. Эти средства уходят на поддержку семей, а также выплаты по специальной военной операции.