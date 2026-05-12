Свердловский губернатор принял участие в стратегической сессии

12 мая губернатор Свердловской области Денис Паслер участвовал в стратсессии, посвященной развитию образовательных организаций. Ее провел Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Михаил Владимирович отметил, что главное – сократить разрыв между инженерным образованием и промышленностью. В Свердловской области мы уделяем серьезное внимание решению этой задачи. Масштабную работу ведем в рамках федерального проекта «Профессионалитет», флагманского в части подготовки технических кадров, - сообщает Денис Паслер.

Также он добавил, что с 2022 года на Среднем Урале создано тринадцать образовательных кластеров. Из них семь – по базовым отраслям экономики региона.

До конца текущего года в Свердловской области создадут еще семь образовательных площадок. В проект уже вовлечены 88 колледжей, а также 256 работодателей. Среди них ведущие областные предприятия.