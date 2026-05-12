Орденом награжден советник мэра Нижнего Тагила Андрей Малинин

Советник мэра Нижнего Тагила Андрей Малинин был награжден орденом. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Среднего Урала. Документ опубликован на официальном интернет-портале.

В их числе советник главы Нижнего Тагила Андрей Малинин. Он был награжден за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, что новый советник мэра Нижнего Тагила Андрей Малинин приступил к обязанностям 16 марта 2026 года. Свердловчанин был финалистом программы «Управленческие кадры Урала». Андрей Малинин – ветеран спецоперации. Ему 47 лет. В зоне СВО он был с сентября 2024 года.