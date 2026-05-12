В центре Екатеринбурга весной откроется «Лето на площади»

На территории уже устанавливают навесы. Фото: администрация Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга общественное пространство «Лето на площади» откроется 23 мая. Точку притяжения для горожан и гостей города обустроят вместо привычной парковки на площади 1905 года. Подрядчик уже заполняет пространство клумбами, скамейками и навесами. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга.

- Территория для отдыха будет задействована в крупных общегородских мероприятиях. Планируется, что она станет одной из площадок фестиваля «Движение», - сказано в сообщении.

С середины теплого сезона на территории появятся корты, на которых можно будет поиграть в падел. Здесь могут состязаться как начинающие, так и опытные игроки. Первые сеансы по будням будут бесплатными.

Впервые «Лето на площади» по инициативе градоначальника Алексея Орлова открыли в прошлом году. Проект удалось создать за счет турналога.