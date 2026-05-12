Суд встал на сторону уральца, которому присылали счета за недоступную услугу

Компанию обязали сделать перерасчет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителю Артемовского пришлось судиться с АО ОТСК, чтобы доказать, что услуга, за которую ему присылали счета, в его доме технически недоступна. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Как выяснилось, плату начисляли за теплоноситель. При этом в доме уральца отсутствовало центральное горячее водоснабжение. Кроме того, слить горячую воду из системы отопления было невозможно. Это подтвердила управляющая компания актом обследования.

- Несмотря на обращения гражданина, АО ОТСК продолжало начислять ему плату. Поэтому он обратился в Алапаевский консультационный пункт, специалисты помогли составить исковое заявление, - уточнили в ведомстве.

Суд признал начисления незаконными. Компания должна сделать перерасчет на сумму 13,5 тысячи рублей, а также выплатить уральцу 26,2 тысячи рублей. В эту сумму вошли компенсация морального вреда, судебные издержки и штраф.