На Урале проверили более восьми тысяч кубометров древесины для экспорта

В Верхотурском районе Свердловской области прошли проверки деревоперерабатывающих предприятий. Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выясняли, соответствует ли продукция международным стандартам и нет ли в ней опасных вредителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В период с 1 по 12 мая специалисты осмотрели более восьми тысяч кубометров древесины, предназначенной для экспорта в Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

- Отобрано 85 образцов, которые направлены на исследования в лабораторию Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», - уточнили в ведомстве.

Исследования показали, что вредителей в древесине нет. Вся проверенная продукция разрешена к экспорту.