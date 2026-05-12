На Среднем Урале колледжи и техникумы становятся все популярнее

Свердловские выпускники все чаще выбирают для поступления колледжи и техникумы. Об этом «4 каналу» рассказала министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.
- В прошлом году в колледжах был достаточно большой конкурс на места. Свободных мест не оставалось, - говорит Светлана Тренихина. – Мы каждый год выверяем количество мест в системе среднего профессионального образования. Также колледжей, количества детей и спрос реальной экономики.
Как добавила министр образования региона, в случае необходимости в колледжах могут увеличить количество мест. Однако выбор остается за свердловскими выпускниками.