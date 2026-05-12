Владимир Путин назначил новых судей в Свердловской области

Президент России Владимир Путин 12 мая подписал указ о назначении судей федеральных судов. Документ затронул и Свердловскую область. Об этом сообщили в пресс-службе региональных судов.

Согласно указу, председателем Ярославского областного суда назначен Борис Романов, который ранее работал заместителем председателя Свердловского облсуда. Его коллега Оксана Кориновская стала заместителем председателя Пермского краевого суда. Александр Сахарных назначен председателем Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

- Этим же Указом судьями Свердловского областного суда назначены: Юрий Большаков, Елена Емашова, Анастасия Кузнецова, Виктория Рокало, Никита Шатуленко, - рассказали в судах Свердловской области.

Стоит уточнить, что все они назначены на шестилетний срок полномочий.