На Урале некоммерческие организации вовлекут в помощь бойцам СВО

Департамент молодежной политики Свердловской области объявил конкурс на предоставление субсидий из регионального бюджета. Их получат социально ориентированные некоммерческие организации, создающие проекты в сфере молодежной политики. В этом году в перечень впервые включили инициативы, связанные с помощью бойцам СВО и членам их семей. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

- Свыше 15 миллионов рублей в этом году выделено на конкурс субсидий. Мы видим, как общественные деятели работают по этому направлению. Одобрят четыре проекта по поддержке бойцов и их семей на сумму два миллиона рублей, - говорит директор Департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.

Отбирать будут по следующим направлениям: поддержка бойцов СВО и их семей, профилактика безнадзорности, развитие благотворительности, противодействие коррупции. Укрепление межнационального согласия и сохранение культурных традиций народов России. В том числе, патриотическое воспитание, поисковая работа по увековечиванию памяти защитников, вовлечение молодежи в общественную жизнь.

Подать заявку на получение субсидии можно до 8 июня через Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки. Максимальная сумма – 500 тысяч рублей. В заявке нужно указать описание проекта, географию, сроки реализации, бюджет проекта и ожидаемые результаты.