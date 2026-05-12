НовостиОбщество12 мая 2026 14:33

В Екатеринбурге подростки стали реже пить спиртное и принимать наркотики

В уральской столице стало меньше подростков-наркоманов
Маргарита РАЗУМОВА
Школьники проходят социально-психологические тесты, которые позволяют выявить склонность к употреблению наркотиков

Замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко провел заседание, на котором обсуждалась профилактика зависимостей в подростковой среде. В том числе эксперты говорили о заболеваемости ВИЧ и СПИД. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Главврач Областной наркологической больницы Антон Поддубный рассказал, что по итогам 2025 года снижается число зависимых от запрещенных веществ.

- Также произошло снижение роста заболеваемости алкоголизмом. Среди несовершеннолетних подобные случаи единичны и не имеют системного характера, - сказано в сообщении.

Специалисты на Среднем Урале проводят лекции для школьников, чтобы предотвратить наркоманию. Как рассказала замдиректора Департамента образования мэрии Екатеринбурга Юлия Соболева, в школах проводят психологическое тестирование 13-летних подростков. Эта мера также необходима для профилактики пагубных зависимостей.

Так тесты позволяют выявить потенциальную склонность к наркомании, проблемы в общении со сверстниками и родителями. Подобные тесты прошли 98% учащихся.