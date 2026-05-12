Более 116 тысяч екатеринбуржцев выбрали парки для благоустройства

В Екатеринбурге парки и скверы для благоустройства выбрали более 116 тысяч человек. Развитие общественных территорий проводится по программе «Формирование комфортной городской среды».

– Лидирующие позиции занимают: бульвар по улице Культуры – более 16 тысяч голосов, Основинский парк – более 14 тысяч голосов и сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Академика Бардина – около 13 тысяч голосов, – сообщили в мэрии.

В голосовании также участвует сквер Авета Тртеряна в Верх-Исетском районе. Свой выбор в пользу него сделали 2 тысяч человек. Сквер располагается вдоль улицы Шаумяна в районе пересечения улиц Ясной – Белореченской. В 2018 году ему было присвоено имя композитора Авета Тертеряна, который жил и работал в Екатеринбурге в начале 90-х годов.