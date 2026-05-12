Юбилейная «Ночь музеев» объединит более 100 площадок Екатеринбурга

В уральской столице в двадцатый раз пройдет масштабная акция «Ночь музеев». 16 мая к ней присоединятся площадки, галереи, парки, стадионы и прочие объекты. Жители смогут посетить мастер-классы, выставки, а также перфомансы. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга.

- Всего в юбилейной «Ночи музеев» примут участие более 100 выставочных пространств Екатеринбурга. С программами участников можно познакомиться на официальном сайте мероприятия, - сказано в сообщении.

Семейный квест устроят в пространстве «Эрмитаж-Урал». В Екатеринбургском музее изобразительных искусств проведут игру «Маршрут художника».

Музей истории Екатеринбурга подготовил программу для юных горожан. Ее посвятили писателю Владиславу Крапивину, а также морской романтике.

В прошлом году 101 музей присоединился к акции. Площадки объединили 75 тысяч посетителей.