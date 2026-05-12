Свердловчанка отсудила у организатора игры «Мафия» свыше 600 тысяч рублей

Жительница Екатеринбурга смогла отсудить у организатора экстремальной версии игры «Мафия» более полумиллиона рублей. Все дело в том, что женщина получила серьезную травму ноги, когда выбыла из команды. В обстоятельствах разбирался Железнодорожный райсуд Екатеринбурга. Инцидент произошел летом 2025 года. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Во время игры выбывших участников сбрасывали со специальных кресел. «Убитых» роняли с высоты более двух метров.

- Женщина оформила заявку на игру для восьми человек. Особенностью аттракциона были кресла с механизмом принудительного «вылета» участника. В процессе игры истица неудачно приземлилась на жесткий мат, после чего ощутила острую боль в ноге. – сказано в сообщении.

По итогу свердловчанка перенесла несколько операций на ноге. Также она продолжает длительное лечение. Женщина потребовала с индивидуального предпринимателя материальный ущерб, компенсацию морального вреда. К тому же, штраф за отказ добровольно урегулировать конфликт и затраты на адвоката.

По итогу суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию материального ущерба – 49 010 рублей. Полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Также 60 000 рублей затрат на адвоката. Суд отказал в требовании о взыскании штрафа. Решение инстанции еще не вступило в силу.