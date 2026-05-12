В Екатеринбурге сразу шесть трамваев изменят свои маршруты с 1 июня по 15 августа 2026 года. Причиной стало начало строительства пешеходного тоннеля длиной 45 метров под улицей Куйбышева, который соединит набережную Исети. Из-за этого саму улицу перекроют на три месяца.

Изменения коснутся трамваев № 3, 4, 10, 12, 14 и 21. Ознакомиться с новой схемой движения можно на фото ниже.

Также свой маршрут изменит автобус №74 «Трактовая – Громова».

- Он будет направлен к конечной остановке «Трактовая» по улицам: Онуфриева – дублер Серафимы Дерябиной – Бардина – Амундсена – Щорса – 8 Марта – Большакова – Белинского – Куйбышева – Луначарского – Декабристов – Сибирский тракт – Варшавская – Сибирский тракт – Трактовая, - пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Кроме того, остановку «Цирк» временно отменят, а комплекс «Большакова» перенесут с улицы 8 Марта на улицу Большакова, рядом с домом №85. Автобусы будут останавливаться на пунктах «Музей Бажова» и «Декабристов».