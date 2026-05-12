Суд в Нижнем Тагиле оставил квартиру, проданную «по схеме Долиной» покупателям

Женщина продала квартиру под влиянием мошенников, но суд встал на сторону покупателя

Суд в Нижнем Тагиле оставил покупателям квартиру, проданную «по схеме Долиной». Установлено, что в феврале 2025 года Никита купил у Маргариты однокомнатную квартиру за 2,1 миллиона рублей. После того, как право собственности на жилье перешло новому владельцу, бывшая хозяйка отказалась выселяться, заявив, что стала жертвой мошенников.

– Никита обратился в суд с требованием признать Маргариту утратившей право пользования квартирой, выселить ее, снять с регистрационного учета и взыскать судебную неустойку за неисполнение решения суда, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Маргарита же подала встречный иск о признании сделки недействительной. Она указала, что мошенники убедили ее оформить кредиты, продать имущество и перевести деньги. Женщина думала, что сделки формальные, и право собственности впоследствии восстановят.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила пришел к выводу, что доказательств недобросовестности покупателя нет, а заблуждение продавца о последствиях сделки из-за третьих лиц не влечет недействительность договора.

По решению суда бывшая владелица подлежит выселению и снятию с регистрационного учета, а также она обязана передать ключи новому собственнику. Кроме этого, с Маргариты взыскали 100 тысяч рублей судебной неустойки.