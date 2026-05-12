НовостиНаука12 мая 2026 5:03

В небе над Екатеринбургом всю неделю можно будет наблюдать полеты МКС

Никита ПРИХОДЬКО
Полет МКС можно будет наблюдать в течение всей недели

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители Екатеринбурга в течение всей текущей недели смогут наблюдать в небе над городом полет Международной космической станции. Согласно данным сайта «МКС онлайн», в ближайшие дни увидеть объект над уральской столицей можно будет 10 раз.

Полеты будут происходить ночью. Сегодня, 12 мая, космическая станция пролетит над небом в 22:28. Еще два пролета пройдут 13 мая в 0:04 и 23:17. Также наблюдать объект получится 14 мая в 0:54 и 22:29.

В пятницу 15 мая МКС можно будет заметить в 0:06 и 21:18. В субботу 16-го числа она пролетит над городом лишь один раз – в 22:30. Однако в воскресенье наблюдать полет снова можно будет дважды – в 0:07 и в 23:20.

Отметим, что увидеть Международную космическую станции получится невооруженным глазом. Дело в том, что звездная величина объекта показывает отрицательные значения, что указывает на его сильную яркость.