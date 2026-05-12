В Нижнем Тагиле поймали женщину, которая «сняла порчу» с 95-летней пенсионерки

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали женщину, которая «сняла порчу» с 95-летней пенсионерки. Инцидент произошел еще 5 мая 2026 года на Октябрьском проспекте.

Пожилая женщина встретила предполагаемую мошенницу на улице. Та заверила пенсионерку, что на нее наложена порча, и предложила свои услуги по ее снятию. 95-летняя тагильчанка поверила и согласилась пустить незнакомку к себе квартиру.

- Проведя ритуал, аферистка пояснила, что для завершения также необходимо провести дополнительные действия с денежными купюрами. Пенсионерка по указанию неизвестной достала из серванта 160 тысяч рублей и отдала незнакомке, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

После завершения «ритуала» женщина отдала деньги обратно пенсионерке, которые та вернула в сервант. Незнакомка сказала ей, что его нельзя открывать в течение 9 дней и ушла. Однако пожилая женщина все же решила проверить сервант и обнаружила, что в нем не хватает 95 тысяч рублей. Тогда она и поняла, что стала жертвой мошенничества.

Полицейским удалось найти и задержать подозреваемую. Ею оказалась 48-летняя жительница Красноуральска. Ранее женщина уже была судима за имущественные преступления. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Продолжается расследование.