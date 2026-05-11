ФК «Урал» обыграл «КАМАЗ» в Екатеринбурге

Футбольный клуб «Урал» взял реванш у «КАМАЗа». Ранее команда из Набережных Челнов обыграла екатеринбуржцев со счетом 5:1. Новая встреча прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась победой хозяев поля. Счет составил 2:0 в пользу ФК «Урал».

На 4-й минуте Илья Ишков забил первый гол и вывел свою команду вперед. Второй мяч в ворота соперников отправил Лео Кордейро. На 22-й минуте он вошел в штрафную и сделал удар, который завершил матч победой екатеринбуржцев.

ФК «Урал» набрал 61 очко и теперь занимает третье место в розыгрыше Первой лиги. Первое и второе место занимают московская «Родина» и воронежский «Факел». У обеих команд по 65 очков. На четвертой строчке рейтинга волгоградский «Ротор», набравший 53 очка. Таким образом, «Урал» сохраняет третье место вплоть до конца сезона.

Финальный матч в рамках чемпионата екатеринбуржцы проведут в Новороссийске с «Черноморцем». Игра пройдет 16 мая в 15:00.