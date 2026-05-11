Свердловскую область с 15 по 18 мая накроет магнитная буря

На Свердловскую область надвигается магнитная буря. Она накроет регион 15 мая 2026 года и продлится до 18 числа. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

- Период возмущений ожидается с 15 по 18 мая. Общая интенсивность события на данный момент оценивается как средняя, умеренная. Общая активность Солнца в данный момент является низкой, - рассказали в лаборатории.

Согласно данным с сайта Time-In.ru, эксперты оценивают силу воздействия надвигающейся магнитной бури в 5 баллов, то есть как умеренную. С 17 мая ее интенсивность снизится до 4 баллов.

Напомним, что людям с особой чувствительностью к подобным явлениям следует подготовиться заранее. Рекомендуется воздержаться от физических и эмоциональных нагрузок, а также пить больше воды. Дело в том, что геомагнитные бури могут стать причиной ухудшения сна, головных болей и раздражительности.