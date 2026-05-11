Пассажиры аэропорта Кольцово столкнулись с задержками рейсов

В аэропорту Кольцово задержали пять рейсов и еще один отменили

В Екатеринбурге в пассажиры аэропорта Кольцово 10 мая 2026 года столкнулись с массовыми задержками рейсов. Согласно информации из онлайн-табло воздушной гавани, по расписанию не могут вылететь пять самолетов, еще один рейс в Ноябрьск оказался отменен.

Больше всего задержкам подверглись рейсы авиакомпании «Utair».

Так, самолет по маршруту UT-302 отправится в Ханты-Мансийск почти на 6,5 часа позже. Вылет должен состоятся в 11:35, однако теперь его перенесли на 18:00. Еще один рейс – UT-281 в Самару – задержали на 6 часов. Вылет перенесли с 11:35 на 18:05.

Также задержке подвергся рейс U-112 в Сургут. Отправка должна была произойти в 19:00. Теперь ее перенесли на 23:15. Самолет по маршруту UT-177 в Нижневартовск задержали почти на 3,5 часа. Вместо 20:05 по расписанию вылет состоится в 23:30.

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Баку задержали всего на 15 минут. Отправку перенесли с 18:15 на 18:30.