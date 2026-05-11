Больше 455 тысяч свердловчан проголосовали за парки для благоустройства

В голосовании за объекты для благоустройства приняли участие 455 тысяч свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области уже больше 455 тысяч жителей приняли участие в голосовании за объекты для благоустройства в 2027 году. Напомним, на выбор свердловчан представлен 171 объект в 56 населенных пунктах региона.

- По 12 июня продлится голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в Свердловской области в следующем году. Сейчас продолжаются работы на тех площадках, которые свердловчане выбрали в 2025-м, - написал губернатор региона Денис Паслер в своих социальных сетях.

Так, завершается благоустройство парка имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге. Изначально завершить обновление планировали в 2027 году, однако специалисты выполнили все работы досрочно. В парке появятся пять локаций для детей и спортплощадки, а также смотровая и другие объекты.

Кроме того, в уральской столице продолжается благоустройство набережной рек Исети и Ольховки, от улицы Гражданской, 11 до улицы Колмогорова.

- Чтобы не допустить подтопления участка набережной, будут проведены работы по организации рельефа, обустройство ливневой канализации, укрепление берега специальными конструкциями, - отметил Денис Паслер.

В Кировграде стартовал второй этап благоустройства Городского парка культуры и отдыха. На объекте уже расчистили территорию и обустроили парковку. К завершению работ в парке обустроят детскую площадку, лодочную станцию, зону для прогулок и удобный выход к воде.