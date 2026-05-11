НовостиОбщество11 мая 2026 9:11

Екатеринбург станет площадкой для роуд-шоу из Астаны

Никита ПРИХОДЬКО
В рамках мероприятия пройдут деловые встречи. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге 22 мая пройдет роуд-шоу, которое организует Центр развития туризма Астаны. В рамках мероприятия столица Казахстана представит екатеринбуржцам свой туристический потенциал.

- Программа предусматривает обзор ключевых достопримечательностей, инфраструктуры и актуальных возможностей для приема туристов. Цель мероприятий – продвижение туристского потенциала, расширение сотрудничества в сфере туризма, увеличение взаимных турпотоков, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Отмечается, что в составе делегации будут гостиницы, авиакомпании, туроператоры и другие участники сферы туризма. В ходе мероприятия пройдут деловые встречи между представителями Екатеринбурга и Астаны, итогом которых может стать подписание меморандумов о сотрудничестве.

Отмечается, что подобные роуд-шоу также состоятся в Москве, Омске и Новосибирске.