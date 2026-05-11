НовостиОбщество11 мая 2026 8:17

В Нижний Тагил приехали звездные шеф-повара Ивницкий и Погосов

Нижний Тагил стал площадкой для поединка шеф-поваров Погосова и Ивницкого
Никита ПРИХОДЬКО
Глава Нижнего Тагила встретился со звездными шеф-поварами. Фото: скриншот из видео в соцсетях Владислава Пинаева

В Нижний Тагил приехали звездные шеф-повара Эдуард Погосов и Антон Ивницкий. В ходе съемки шоу «Повара на колесах» они поборолись за первенство и представили свои авторские блюда, вдохновленные историей уральского города.

- Сегодня в парке имени Бондина развернулась настоящая кулинарная битва. Уральская погода преподносит сюрпризы, но, несмотря на это, было весело и очень вкусно! Жители уже сделали свой выбор и проголосовали за победителя, - рассказали в пресс-службе городского Центра развития туризма.

Победителя объявят во время эфира, который состоится в сентябре.

С известными поварами также встретился мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Градоначальник показал звездным гостям Демидовский завод-музей и отметил, что в День города они вновь соберутся вместе на масштабном гастрофестивале.