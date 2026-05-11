В Березовском с декабря ищут бесследно пропавшего мужчину

Мужчина пропал 13 декабря 2025 года. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Березовском уже несколько месяцев ведутся поиски 53-летнего Коржавина Виталия. Мужчина бесследно исчез еще 13 декабря 2025 года. До сих пор его местонахождение определить не удалось. Поисками занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Помогите найти человека! Пропал Коржавин Виталий Владимирович, 53 года, 1972 года рождения. Может находиться в вашем городе. Может находиться в вашем районе, - передают представители отряда.

Согласно ориентировке, рост Виталия составляет 174 сантиметра, телосложение плотное. У мужчины русые волосы и карие глаза. На момент пропажи он был одет в черные куртку и ботинки, а также в светло-серый свитер и синие джинсы.

Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения Виталия Коржавина, сообщите об этом инфоргу поисков Наталье: 8 (904) 383-17-48. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии отряда: 8 (800) 700-54-52 или позвонить по единому номеру 112.