Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 13 мая

В Свердловской области синоптики продлили штормовое предупреждение до 13 мая 2026 года. Ранее его объявляли до 10 мая. Согласно данным Уральского Гидрометцентра, в регионе ожидаются заморозки.

- Штормовое предупреждение. Ночью и утром 12-13 мая в отдельных районах Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов. 11-12 мая сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), - рассказали в Гидрометцентре.

Сегодня, 11 мая, на Среднем Урале днем столбики термометров покажут +10..+15 градусов. Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду с возможными осадками в виде дождя. Ночью температура составит 0..-5 градусов.

Во вторник 12 мая синоптики обещают +12..+17 градусов днем, а в среду 13 мая – +15..+20 градусов. Местами может пройти небольшой дождь. Сильного ветра не ожидается. Ночью в некоторых частях региона могут пройти заморозки до -5 градусов, но в основном температура составит от 0 до +5 градусов.