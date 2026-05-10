В Екатеринбурге внедорожник Aurus Komendant продают за 41 миллион рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу люксовый внедорожник Aurus Komendant. Владелец оценил его стоимость в 41 миллион рублей.

В объявлении указано, что машина 2025 года выпуска, владелец у нее был один, а пробег – 15,6 тысячи километров.

Мощность авто составляет 598 лошадиных сил, а объем двигателя – 4,4 литра. У машины автоматическая коробка передач и полный привод. Салон внутри автомобиля Aurus Komendant обит натуральной кожей.

Примерные расходы на содержание такого авто при пробеге 13 700 километров в год – 102 тысячи рублей.

Напомним, Aurus – это российская марка автомобилей, созданных специально для первых лиц государства.

