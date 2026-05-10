В Екатеринбурге мужчина вышел из больницы и бесследно исчез

Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 69-летний мужчина. Николая Юмашева ищут с 8 мая. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», в тот день доставили в больницу на скорой помощи, но от помощи врачей он отказался и самовольно ушел на улицу.

- Последний раз он попал на камеры недалеко от больницы в Компрессорном микрорайоне, к сожалению, по ним невозможно точно определить, куда он пошел, - рассказали волонтеры.

В первую же ночь добровольцы осматривали улицы в районе пропажи мужчины, но найти его не смогли.

На момент пропажи Николая Юмашев был одет в черную куртку, светлую футболку, синие джинсы.

Мужчина высокого роста – 180 см, худощавый, может выглядеть дезориентированным. Если вы видели похожего человека, позвоните по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или в 112.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru