В Екатеринбурге мужчина вышел из больницы и бесследно исчез

В Екатеринбурге пропал 69-летний мужчина. Николая Юмашева ищут с 8 мая. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», в тот день доставили в больницу на скорой помощи, но от помощи врачей он отказался и самовольно ушел на улицу.
- Последний раз он попал на камеры недалеко от больницы в Компрессорном микрорайоне, к сожалению, по ним невозможно точно определить, куда он пошел, - рассказали волонтеры.
В первую же ночь добровольцы осматривали улицы в районе пропажи мужчины, но найти его не смогли.
На момент пропажи Николая Юмашев был одет в черную куртку, светлую футболку, синие джинсы.
Мужчина высокого роста – 180 см, худощавый, может выглядеть дезориентированным. Если вы видели похожего человека, позвоните по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или в 112.
