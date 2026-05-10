На Уралмаше сгорел автомобиль, стоявший на перекрестке

На Уралмаше на перекрестке Победы и Бакинских комиссаров сгорел автомобиль. В МЧС «КП-Екатеринбург» сообщили, что ЧП обошлось без пострадавших.
- Горел легковой автомобиль на площади 4 квадратных метров. В ликвидации принимали участие 8 человек и 2 единицы спецтехники, - сообщили в МЧС по Свердловской области.
В Госавтоинспекции по свердловской области «КП-Екатеринбург» пояснили, что возгорание произошло не в результате ДТП. Причина возгорания неизвестна.
