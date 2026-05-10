Стало известно, когда в Свердловскую область придет потепление

В Свердловской области ощутимо потеплеет 14 мая Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Похолодание в Свердловской области продлится до 13 мая. По предварительному прогнозу Уральского Гидрометцентра, период с 13 по 19 мая в регионе ожидается теплым и без значительных осадков.

Перед этим ночью 10 и 11 мая ожидаются заморозки во многих районах. Столбик термометра опустится до -1…-5 градусов. Днем 11 мая воздух прогреется до +11..+15 градусов.

12 мая в Свердловской области днем будет от +12 до +17.

Согласно данным «Гисметео», 13 мая в Свердловской области днем будет +14, а с 14 по 19 мая - от +23 до +28 градусов. Самые жаркие дни ожидаются с 15 по 18 мая.

Напомним, 10 мая в Свердловской области ожидается шквалистый ветер до 25 м/с.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru