Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 мая 2026 11:57

В Свердловской области лес горит в двух местах на площади в 19 гектаров

За день площадь возгораний выросла на 16 га
Лев ИСТОМИН
В Свердловской области леса горят в двух местах

В Свердловской области леса горят в двух местах

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области зафиксированы два лесных пожара на общей площади в 19 гектаров. Такие данные 9 мая приводит Авиалесохрана.

Днем ранее в сводках по Свердловской области также значились два пожара, однако общая площадь пожара составляла всего 3 гектара.

Всего за сутки в регионах России зафиксировали 24 лесных пожара на 5,6 тысячи га.

В Свердловской области в апреле ввели особый противопожарный режим - уральцам запретили использовать открытый огонь.