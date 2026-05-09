В Свердловской области лес горит в двух местах на площади в 19 гектаров

В Свердловской области зафиксированы два лесных пожара на общей площади в 19 гектаров. Такие данные 9 мая приводит Авиалесохрана.

Днем ранее в сводках по Свердловской области также значились два пожара, однако общая площадь пожара составляла всего 3 гектара.

Всего за сутки в регионах России зафиксировали 24 лесных пожара на 5,6 тысячи га.

В Свердловской области в апреле ввели особый противопожарный режим - уральцам запретили использовать открытый огонь.