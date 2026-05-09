Обрыв контактной сети не повлиял на движение троллейбусов в Екатеринбурге

Фото: телеграмм-канал Екатеринбург. Главное

Днем, 9 мая, в Екатеринбурге из-за порывистого ветра оказалась повреждена контактная сеть на улице Пархоменко. Здесь курсируют из центра города и от вокзала в сторону Химмаша троллейбусы №31 и №36.

Повреждение контактной сети, которым сейчас занимается ремонтная бригада Гортранса, не повлияло на движение троллейбусов, которые имеют возможность преодолевать значительные расстояния при помощи возможности автономного хода. Об этом сообщает телеграмм-канал «Екатеринбург. Главное».

Отметим, что 9 мая в МЧС предупредили жителей Екатеринбурга и Свердловской области о ветре с порывами до 25 метров в секунду, граде и грозах. Предупреждение действует 9 и 10 мая.