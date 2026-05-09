Уральцев предупредили о сильном ветре 10 мая

МЧС по Свердловской области выступило с предупреждением к уральцам. 10 мая в регионе ожидается непогода, заморозки, дождь со снегом, а также ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют обходить на улицах рекламные щиты, плохо закрепленные конструкции, не прятаться от ветра у стен зданий, не оставлять машины под деревьями.

В случае ЧП нужно незамедлительно звонить по телефону 112.

Отметим, что 9 мая на севере Свердловской области в районе города Ивдель пошел снег, на дорогах к вечеру образуется гололедица. В Госавтоинспекции рекомендуют отказаться от поездок по трассам.