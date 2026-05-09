В Свердловской области волонтеры за месяц нашли живыми 90 человек

За месяц в Свердловской области потерялись больше сотни человек

В Екатеринбурге и Свердловской области в апреле 2026 года волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» получили 127 заявок о пропавших людях.

За месяц 90 человек нашли живыми, пять человек - погибшими, в 11 случаях волонтеры установили местонахождение родственников, 12 человек по сей день числятся пропавшими без вести. Также 9 заявок не подтвердились.

По словам волонтеров, каждую весну количество заявок о пропавших людях возрастает из-за того, что этот период тяжело переносится людьми с когнитивными нарушениями - у них обостряются проблемы с памятью и ориентацией на местности.

Также весной особую опасность представляют поездки на рыбалку из-за нестабильного уровня воды на водоемах. Кроме этого, уральцы ходят в лес, выезжают на природу, где регулярно теряются.