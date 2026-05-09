Водителям посоветовали отказаться от поездок на север Свердловской области

Госавтоинспекция Свердловской области 9 мая обратилась к водителям с рекомендацией отказаться от поездок на север региона из-за сложных погодных условий, связанных с резким похолоданием.

Днем в субботу столбики термометров опустились до нуля градусов, к вечеру 10 мая ожидается похолодание до -2 градусов, также идет мокрый снег - на проезжей части будет гололед. Это может привести к заносам и ДТП. Тем, кто не может отказаться от поездок вечером 9 мая, в Госавтоинспекции Свердловской области рекомендуют быть предельно внимательными за рулем, передвигаться на минимальной скорости и не совершать резких маневров.

- Мокрые осадки и понижение уличных температур ожидаются к вечеру в большей части региона, а в ночь с воскресенья на понедельник температура опустится до -2 градусов — передвижение в таких условиях на летней резине недопустимо, - отмечают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В любой сложной ситуации на дороге нужно звонить по телефонам 102 или 112, либо обращаться за помощью к ближайшим нарядам.