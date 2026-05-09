Глава Госавтоинспекции Екатеринбурга посетовал на избыток электросамокатов

В Екатеринбурге - 15 тысяч кикшеринговых электросамокатов

В Екатеринбурге переизбыток кикшеринговых самокатов, которые арендуют горожане - сейчас их 15 тысяч на улицах города. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Екатеринбурга Алексей Спиридонов, передает корреспондент «КП-Екатеринбург».

По словам спикера, договоры с кикшеринговыми компаниями заключает администрация Екатеринбурга.

- У нас очень много материалов, составленных на водителей средств индивидуальной мобильности. Мы свою работу делаем. Самокатов - 15 тысяч. Почему никто не уменьшает их количество? Во многих городах власти их вообще запрещают, - говорит Алексей Спиридонов.

Глава Госавтоинспекции Екатеринбурга подчеркнул, что сейчас горожане стали относиться к пользователям электросамокатов, нарушающих ПДД, более нетерпимо, чаще жалуются на них. Число аварий с самокатами год от года снижается.

По мнению Алексея Спиридонова, для самокатов нужно создавать инфраструктуру, а количество устройств в Екатеринбурге нужно ограничить.