Участники парада Победы собираются на главной площади Екатеринбурга

9 мая 2026 года Екатеринбург отмечает День Победы. Центр уральской столицы перекрыт для движения всех видов транспорта.

Парад пройдет с 10 часов утра

С утра к площади 1905 года стягиваются участники Парада Победы, который пройдет с 10 часов утра на проспекте Ленина. Сразу после окончания шествия военных в 10:40 от улицы Пушкина по главному проспекту до улицы Маршала Жукова проследует колонна участников акции «Бессмертный полк», которая завершится в 12 часов.

Далее в центре Екатеринбурга пройдут праздничные мероприятия, включая концерт с участием Хора Валаамского монастыря (Исторический сквер) и других коллективов, выставка ретро-автомобилей, акция «Вспомним всех поименно (с 11 до 15 часов в Парке Маяковского).

Екатеринбург отмечает День Победы 2026

Началось празднование Дня Победы в Екатеринбурге с Минуты молчания и возложения цветов у Вечного огня на Широкореческом мемориале. В мероприятии приняли участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, полпред президента в УрФО Артем Жога, председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, первый губернатор региона Эдуард Россель, ветераны и труженики тыла, действующие военные, суворовцы и кадеты, представители органов правопорядка и религиозных конфессий.

Программа Дня Победы в Екатеринбурге 2026