В Екатеринбурге во время прогулки пропала 72-летняя пенсионерка

Пенсионерка пропала во время прогулки. Фото: отряд «ЛизаАлерт»

В Свердловской области волонтеры разыскивают 72-летнюю Дамиру Сверчкову. Пенсионерка пропала во время прогулки 8 мая в Екатеринбурге. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Нуждается в медицинской помощи, - уточнили добровольцы в социальных сетях.

Согласно ориентировке, рост пропавшей — 170 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения пожилая дама была одета в бежевую кофту и светло-зеленые штаны. На ней также были белые туфли.

Если вы видели пропавшую пенсионерку или знаете, где она может находиться, то сообщите об этом инфоргам Анне по номеру 8-922-205-72-00, Ирине по номеру 8-912-645-28-46. Также вы можете обратиться на горячую линию отряда «ЛизаАлерт», набрав 8-800-700-54-52.