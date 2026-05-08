В Екатеринбурге торжественно поздравили ветерана Александра Агеева

В Екатеринбурге накануне Дня Победы торжественно поздравили ветерана Великой Отечественной войны Александра Агеева. Прямо у его дома прошел парад и концерт. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Мероприятие открылось маршем, а оркестр «Уралбэнд» сыграл песни военных лет. Поздравить ветерана пришли представители городской администрации, депутаты, волонтеры и неравнодушные жители.

- Слава всему русскому народу, который сражался на фронтах Отечественной войны и всем, кто был в тылу: люди не спали дни и ночи, работали, снабжая наших воинов, защитников, освободителей Советского союза. Я желаю молодому поколению не забывать подвиг своих потомков, - сказал ветеран.

Александр Агеев ушел на фронт в 18 лет. Служил лейтенантом технической службы в 123-м Краснознаменном авиаполку имени Александра Невского. Его боевой путь начался в Риге, а закончился в Кенигсберге. Сегодня ветеран находится под личным шефством главы Екатеринбурга Алексея Орлова.