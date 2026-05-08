В Каменске-Уральском при пожаре в гараже пострадал человек

Огонь повредил кузов легковушки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Каменске-Уральском днем 8 мая загорелись гараж и автомобиль Daewoo Magnus. В пожаре пострадал один человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 17:05. К месту инцидента оперативно прибыли две единицы техники и десять спасателей.

- На площади 20 квадратных метров повреждены кровля, ворота, стены гаража, кузов автомобиля Daewoo Magnus, - уточнили в региональном ведомстве.

В 17:21 им удалось локализовать огонь. Спустя еще 11 минут пожарные потушили открытое горение. После этого спасатели приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. Все работы были завершены в 18:15.