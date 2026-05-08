На Урале скончался тренер по настольному теннису

Роман Сафетдинов посвятил спорту более 20 лет. Фото: соцсети Vk.com

4 мая в Екатеринбурге перестало биться сердце тренера по настольному теннису Романа Сафетдинова. Мужчина более 20 лет посвятил спорту. Об этом сообщают представители клуба в соцсетях.

Коллеги отзываются о нем, как об ответственном, внимательном и сопереживающем тренере. Бывшие воспитанники также не верят в случившееся. Роман Сафетдинов тренировал свыше 50 уральцев.

- Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. У Романа, к сожалению, нет живых родных и близких людей, хоронить его некому. - сказано в сообщении.

Как уточняется, средства от тренировок и турниров, отправят на организацию траурной церемонии. Прощание с тренером состоится 12 мая.