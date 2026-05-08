Свердловская область получила награду за развитие индустрии кино

Вклад региона оценили на фестивале. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В крымском арт-кластере проводили фестиваль «Киномаевка». На нем торжественно награждали региональные кинокомиссии. Свердловская область получила диплом за вклад в развитие индустриальных кадров. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Я представляла кинокомиссию Свердловской области, презентовала регион как площадку для съемок. Организаторы создали условия для диалога с властью и кинопроизводителями, формат, где можно делиться опытом и находить новые проекты. Рада, что на высоком уровне оценили роль Свердловской области в развитии киноиндустрии России, - говорит секретарь кинокомиссии Свердловской области Дарья Пастухова.

Мероприятие объединило более пяти тысяч человек. Производители кино рассказали, как работают с командами. Объясняли, какие у них представлены локации для съемок. Поговорили и о финансовых компенсациях, которые также способствуют развитии индустрии.