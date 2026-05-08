Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 17:21

На Урале предприниматель продавал на маркетплейсе запрещенные семена моркови

В Свердловской области Россельхознадзор выявил запрещенные семена на маркетплейсе
Анастасия ЛАПИНА
Речь идет об интернет-магазине «Агрофирма «Семена Красноуфимск»

Речь идет об интернет-магазине «Агрофирма «Семена Красноуфимск»

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора 7 мая обнаружили на одном из маркетплейсов семена моркови, которые нельзя продавать в России. Нарушение допустил индивидуальный предприниматель из Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Речь идет об интернет-магазине «Агрофирма «Семена Красноуфимск», где покупателям предлагали сорт моркови «Шантанэ 2461».

- В рамках мероприятия без взаимодействия установлено, что ИП предлагает к реализации семена овощных растений, сорта и гибриды которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, - уточнили в Россельхознадзоре.

По закону продавать такие семена на территории России запрещено, если культура входит в перечень растений для продовольственной безопасности страны. Предпринимателю объявили предостережение и рекомендовали привести ассортимент в порядок.