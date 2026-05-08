На Урале предприниматель продавал на маркетплейсе запрещенные семена моркови

Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора 7 мая обнаружили на одном из маркетплейсов семена моркови, которые нельзя продавать в России. Нарушение допустил индивидуальный предприниматель из Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Речь идет об интернет-магазине «Агрофирма «Семена Красноуфимск», где покупателям предлагали сорт моркови «Шантанэ 2461».

- В рамках мероприятия без взаимодействия установлено, что ИП предлагает к реализации семена овощных растений, сорта и гибриды которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, - уточнили в Россельхознадзоре.

По закону продавать такие семена на территории России запрещено, если культура входит в перечень растений для продовольственной безопасности страны. Предпринимателю объявили предостережение и рекомендовали привести ассортимент в порядок.