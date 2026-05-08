НовостиОбщество8 мая 2026 16:56

Уральцы могут пожаловаться на ЖКХ на «горячую линию» Генпрокуратуры

Маргарита РАЗУМОВА
Свердловчане смогут задать интересующие вопросы по поводу сферы ЖКХ

На Среднем Урале с 12 по 15 мая будет работать «горячая линия» Генпрокуратуры, связанная с вопросами ЖКХ. Ее запустили по поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева. Об этом информирует свердловское надзорное ведомство.

Уральцы смогут рассказать о проблемах сферы, которые их волнуют. Например, о плохом качестве коммунальных услуг или несвоевременном вывозе мусора.

Также можно пожаловаться о неисправности инженерных систем или ненадлежащем содержании домов. Кроме того, принимаются обращения на тему спорных ситуаций с тарифами, благоустройством.

Задавать интересующие вопросы можно по телефонам региональной прокуратуры: 8 (343) 376 82 61 и 8 (343) 377 60 87. Кроме того, обращения принимает и управление Генпрокуратуры России по УрФО по номеру: 8 (343) 371 45 30.