Шарташский лесной парк стал главной площадкой весеннего субботника на Урале

Субботник собрал более 200 человек. Фото: Департамент информационной политики региона

В Свердловской области прошел всероссийский весенний субботник. Центральной площадкой выбрали Шарташский лесной парк в Екатеринбурге, где к акции присоединились более 200 человек. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

К уборке подключились студенты и сотрудники коммунальных служб. Вместе с волонтерами работал первый замгубернатора Свердловской области — министр промышленности и науки Алексей Шмыков. Участники дробили упавшие деревья и ветки, красили спорттренажеры и велопарковки, собирали мусор.

- Результат нашей работы — чистый берег, обновленные тренажеры, десятки мешков с мусором, который не окажется в лесу или в воде, и, конечно, хорошее настроение для тысяч людей, которые будут здесь гулять, - подчеркнул Алексей Шмыков.

Министр также напомнил, что неделей ранее они вместе с губернатором Денисом Паслером наводили порядок у Госпиталя для ветеранов войн.