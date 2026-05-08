В Нижнем Тагиле 14-летний школьник бесследно исчез после занятий

В полицию Нижнего Тагила 7 мая обратилась мать пропавшего школьника. Она рассказала, что ее 14-летний сын Роман Мушавкин ушел из дома в школу на занятия. Однако подросток так и не вернулся с занятий. Об этом сообщает пресс-группа полиции Нижнего Тагила
Юный уралец шел по улице Энергетиков.
- В отделе полиции № 16 МУ незамедлительно организовали поиски. Ориентированы сотрудники территориальных отделов полиции, а также все дежурные наряды. Проверяются места возможного местонахождения ребенка, - сказано в сообщении.
Приметы пропавшего ребенка: рост 170 – 175 сантиметров. У мальчика худощавое телосложение, короткие темные волосы.
На момент пропажи был одет в синие джинсы, черную толстовку, фиолетовые кроссовки. С собой у подростка был рюкзак черного цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщите об этом в дежурную часть по телефону (3435)97-64-02 или на линию 02.