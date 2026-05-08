Екатеринбургская певица Клава Кока застряла в аэропорту на 40 часов

Исполнительница из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя - Клавдия Высокова) объяснила, почему не приехала на концерт в Москве. Как оказалось, певица застряла в аэропорту на 40 часов из-за переносов и последующей отмены рейса. Об этом Клава Кока рассказала в своем канале.

Певица должна была прилететь в Москву утром, 7 мая.

- Минус тысяча нервных клеток, пропущенный концерт. Мой рейс четыре раза переносили. По итогу и вовсе отменили из-за закрытия аэропорта Внуково. Я взяла себе еще три билета в другие аэропорты. Один из них был в Санкт – Петербург. Пошла искать свой багаж в гигантском аэропорту Стамбула. Спустя три часа мне удалось его вернуть. В итоге все рейсы стали задерживать. А я полетела в северную столицу, - написала Клава Кока.

По итогу, певица из Санкт-Петербурга на такси смогла добраться до Москвы. Ей попался приятный водитель, который исполнял песни Клавы Коки. Уже этим вечером исполнительница выступит на концерте, посвященном Дню Победы.