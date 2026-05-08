НовостиОбщество8 мая 2026 13:28

На Урале спасли ребенка, которого на плоту унесло течением

Маргарита РАЗУМОВА
Подростка успешно перевезли на берег. Фото: МЧС Свердловской области

8 мая на Баранчинском пруду спасли ребенка, который решил переплыть водоем на плоту и заодно порыбачить. Однако мальчишку унесло вдаль от берега течением. Очевидцы вызвали экстренные службы, чтобы спасти подростка. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- Выехал дежурный караул под руководством помощника начальника караула Максима Саулькина. Сотрудники МЧС доплыли до мальчика, посадили в лодку и доставили на берег, - сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, сейчас здоровью восьмилетнего рыбака ничего не угрожает. Свердловские спасатели предупреждают жителей региона об опасностях на водоемах. Гражданам напоминают о том, что нельзя допускать детей к ним без присмотра взрослых.