В Екатеринбурге сервисы кикшеринга будут штрафовать за самокаты около школ

Самокатчикам планируют запретить парковку около школ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге власти провели совещание, посвященное сервисам кикшеринга. Были озвучены инициативы, которые помогут регулировать работу прокатного транспорта. Об этом сообщает канал «Екатеринбург. Главное», который считается близким к мэрии.

Для начала наведут порядок в запретной зоне для самокатчиков.

- Помните, что у школ нельзя парковать самокаты? В случае обнаружения средства индивидуальной мобильности в запретной зоне штраф будет по статье федерального КоАП, которая предусматривает ответственность за создание помех движению. В данном случае, пешеходам. Автоинспекторы будут наказывать юрлица, - сказано в сообщении.

В дальнейшем власти намерены разобраться с сервисами кикшеринга. Планируется подписывать с компаниями соглашения по ограничениям и запретам с компаниями.

Напомним, что в начале апреля в Екатеринбурге стартовал сезон электросамокатов. Чиновники хотят достичь соглашений, которые бы обезопасили пешеходов и законопослушных пользователей сервиса.