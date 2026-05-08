В Екатеринбурге сервисы кикшеринга будут штрафовать за самокаты около школ

В Екатеринбурге власти провели совещание, посвященное сервисам кикшеринга. Были озвучены инициативы, которые помогут регулировать работу прокатного транспорта. Об этом сообщает канал «Екатеринбург. Главное», который считается близким к мэрии.
Для начала наведут порядок в запретной зоне для самокатчиков.
- Помните, что у школ нельзя парковать самокаты? В случае обнаружения средства индивидуальной мобильности в запретной зоне штраф будет по статье федерального КоАП, которая предусматривает ответственность за создание помех движению. В данном случае, пешеходам. Автоинспекторы будут наказывать юрлица, - сказано в сообщении.
В дальнейшем власти намерены разобраться с сервисами кикшеринга. Планируется подписывать с компаниями соглашения по ограничениям и запретам с компаниями.
Напомним, что в начале апреля в Екатеринбурге стартовал сезон электросамокатов. Чиновники хотят достичь соглашений, которые бы обезопасили пешеходов и законопослушных пользователей сервиса.