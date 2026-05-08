Уральские металлурги проводят памятные мероприятия

Более 900 ветеранов ЕВРАЗа принимают участие в праздничных мероприятиях на Урале, посвященных Дню Победы. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских лагерей и другие категории граждан, чьи права и свободы были затронуты событиями тех лет. В дополнение к мерам государственной поддержки компания оказала им адресную материальную помощь. Волонтеры ЕВРАЗа доставили продуктовые наборы и поздравительные открытки от руководства участникам ВОВ и труженикам тыла на дом.

Праздничная программа, подготовленная ЕВРАЗом совместно с администрациями городов, включает акции памяти в Нижнем Тагиле, Качканаре и Валериановске с возложением цветов к мемориальным объектам. Во дворцах культуры городов прошли торжественные мероприятия чествования ветеранов. Силами работников предприятий, молодежной и ветеранской организаций приведены в порядок объекты воинской славы.

Традиция проведения масштабных мероприятий обусловлена историческим вкладом металлургов в Победу. В годы войны на фронт ушли более 3000 работников Ново-Тагильского металлургического завода, более 690 человек не вернулись обратно. Трое работников были удостоены звания Героя Советского Союза, медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» награждены более 5400 металлургов.

Во время войны на НТМК построены и введены в эксплуатацию доменная печь №3, четыре мартеновские печи, коксовые батареи №3 и №4, три цеха на коксохимическом производстве и ТЭЦ. Благодаря этому объемы выпуска чугуна выросли в пять раз, стали – в 3,6 раза, проката – в четыре раза. За вклад в Победу Нижнетагильский коксохимический завод НТМК награжден орденом Трудового Красного Знамени, а сам комбинат – орденом Отечественной войны I степени.